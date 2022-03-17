ВИДЕО | "Мы должны быть готовы к трудными временам". Министры рассказали о беженцах, росте цен и прочем
Сегодня в доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр внутренних дел Кристиан Яани.
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Кая Каллас начала с войны в Украине. Она назвала происходящее сюрреализмом. ”Такое не должно происходить в современном мире. Украина борется в том числе за Европу”, — отметила премьер. Мы оказываем Украине максимально возможную помощь, Эстония была одной из первых, кто оказал помощь вооружением. Режим Путина необходимо изолировать политически и экономически, и шаги в этом направлении продолжают предприниматься.
Каллас сказала, что санкции и сама война скажутся и на нас, и уже в самом ближайшем будущем. Особенно это касается энергии, отопления, газа, удобрений, древесины. Это сектора, в которых мы почувствуем рост цен, а также отсутствие сырья. ”К сожалению, это отразиться и на кошельках людей. Мы находимся в начале этого кризиса. Мы должны быть готовы к трудными временам”, — отметила глава правительства. По ее словам, Эстония должна перейти от политики сдерживания к политике обороны.
Коронавирус никуда не исчез, хоть в свете других событий и отошел на задний план. Ношение масок в публичных местах по-прежнему обязательно, по-прежнему необходимо вакцинироваться, в том числе бустерной дозой. К сожалению, скоро будет новая волна, и мы должны к этому тоже подготовиться.
Из положительного Каллас отметила рост пенсий на 8%, который произойдет уже в апреле. Экономический рост в Эстонии был сильнее, чем в ряде других стран, что позволило поднять пенсии. Хотя впереди нас, скорее всего, ждет спад, сейчас есть повод для радости.
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По словам Яака Ааба, пока неясно, сколько в страну в итоге прибудет беженцев. Расходы будут посчитаны 31 марта. После апрельской индексации средняя пенсия составит 615 евро. Министр выразил надежду, что с 1 апреля 2023 года пенсия вырастет и вовсе до 650, но подчеркнул, что это будет зависеть от состояния экономики.
Рийсало сообщила, что с 27 февраля в Эстонию прибыло и осталось более 17 800 украинских беженцев. Эстония, конечно же, не могла предусмотреть такого наплыва ни в каких ранних планах, но мы справились, в том числе благодаря слаженной работе ведомств. Пока места для размещения есть, но ведутся приготовления и на случай реализации негативных сценариев.
Яани в свою очередь отметил, говоря о приграничном контроле, что очень важно знать, кто прибывает в страну. Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны будут временно работать и на выходных с 9 до 14. Министр подчеркнул, что в это время воспользоваться услугами смогут только украинцы. Работают и два мобильного отделения.
Как каждый из нас может подготовиться к трудными временам?
Каллас: Прежде всего нужно подготовиться морально к росту цен, к дефициту определенных комплектующих. Если говорить о запасе продуктов, то прямой опасности сейчас нет, государство занимается проблемой, но подготовиться надо. Что может сделать каждый отдельный человек? Важно, как общество справится с большим количеством военных беженцев. Осенью в наши школы придут украинские дети, которые бежали от войны. Мы должны с этим справиться. У жителей Эстонии большое сердце, мы должны быть готовы к тому, что нам придется помогать украинцам не только в течение нескольких недель или месяцев, но и дольше. Это потребует от всех нас общих усилий. Общих усилий потребует и сохранение нашего единства. Нам не нужно разобщение, мы должны всячески избегать разжигания межнациональной розни. Это не война русских против украинцев. Это война Путина против Украины. Эту напряженность необходимо постоянно снижать. Это то, к чему нужно морально готовиться. Кроме того, экономический вопрос. Сможем ли мы всем все возместить? Нет, не сможем. Это значит, что нам придется делать выбор, в том числе по части оказания поддержки. Надо поддерживать тех, кому действительно тяжело. Эта задача у государства сохраняется. Мы просто должны быть готовы к тому, что ценовые ралли — в том числе в энергетике — продолжатся. Мы прилагаем усилия, чтобы с этим справиться, но полностью все оплатить мы не сможем.
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