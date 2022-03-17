ВИДЕО | "Мы должны быть готовы к трудными временам". Министры рассказали о беженцах, росте цен и прочем

Каллас: Прежде всего нужно подготовиться морально к росту цен, к дефициту определенных комплектующих. Если говорить о запасе продуктов, то прямой опасности сейчас нет, государство занимается проблемой, но подготовиться надо. Что может сделать каждый отдельный человек? Важно, как общество справится с большим количеством военных беженцев. Осенью в наши школы придут украинские дети, которые бежали от войны. Мы должны с этим справиться. У жителей Эстонии большое сердце, мы должны быть готовы к тому, что нам придется помогать украинцам не только в течение нескольких недель или месяцев, но и дольше. Это потребует от всех нас общих усилий. Общих усилий потребует и сохранение нашего единства. Нам не нужно разобщение, мы должны всячески избегать разжигания межнациональной розни. Это не война русских против украинцев. Это война Путина против Украины. Эту напряженность необходимо постоянно снижать. Это то, к чему нужно морально готовиться. Кроме того, экономический вопрос. Сможем ли мы всем все возместить? Нет, не сможем. Это значит, что нам придется делать выбор, в том числе по части оказания поддержки. Надо поддерживать тех, кому действительно тяжело. Эта задача у государства сохраняется. Мы просто должны быть готовы к тому, что ценовые ралли — в том числе в энергетике — продолжатся. Мы прилагаем усилия, чтобы с этим справиться, но полностью все оплатить мы не сможем.