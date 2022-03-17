Новости Эстонии
17.03.2022, 11:12

ФОТО | Юри Ратаса переизбрали спикером Рийгикогу

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Riigikogu juhatuse valimine 2022
Riigikogu juhatuse valimine 2022
Foto: Henri-Kristian Kirsip

В четверг в Рийгикогу прошли выборы спикера парламента — по итогам голосования этот пост сохранил за собой председатель Центристской партии Юри Ратас, передает RusERR.

За пост спикера с Ратасом боролся лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

Всего в голосовании участвовали 95 народных избранников: руководитель центристов получил 53 голоса, Сеэдера поддержали 36 депутатов, еще 6 бюллетеней Государственная избирательная комиссия признала недействительными.

Избрание Ратаса на пост спикера коллеги по Рийгикогу встретили аплодисментами.

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