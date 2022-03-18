ЗАКУЛИСЬЕ | Центристы так боялись за русскоязычных избирателей, что получили от эстонцев

До российской агрессии в Украине Центристская партия ходила по лезвию бритвы. Она никак не могла решить, какую сторону занять. Как мы помним, еще вечером накануне начала кровавого нападения со стороны президента России Владимира Путина парламентская фракция центристов раскололась и почти половина депутатов от партии отстранилась от голосования по принятию заявления, осуждающего действия Кремля.

Учитывая, что Центристская партия на политическом ландшафте Эстонии является почти полновластным представителем русскоязычного избирателя, это трепыхание было объяснимо.