Соль и сода вернутся в магазины? Эстонская пищевая промышленность готова заменить исчезнувшие с прилавков товары

”Решение торговых сетей прекратить продажу российских и белорусских продуктов побудило потребителей cкупать не только соль и соду, но и другие товары для пополнения домашних запасов в страхе перед дефицитом и ростом цен”, — заявила руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

”В настоящее время не редкость увидеть пустые полки в магазинах. В сложившейся ситуации мы хотим заверить, что причин для паники нет и пищевая промышленность Эстонии способна заменить утраченные товары”, — добавила Потисепп.

Союз пищевой промышленности отправил торговым сетям и Союзу торговых предприятий Эстонии обращение с заверением, что эстонские производители продуктов питания готовы заменить снятые с прилавков как российские, так и белорусские продукты, а также предложить расширение ассортимента продуктов питания и напитков, произведенных в Эстонии.

”Мы составили обзор недостающих продуктов и подтверждаем, что их можно в значительной степени заменить. Мы также хотим избежать ситуации, когда пустые полки магазинов приводят к покупательской панике. Я очень надеюсь, что продавцы и сетевые магазины будут открыты для предложенных эстонскими производителями замещающих товаров и смогут быстро заключить договоры о поставках, чтобы ассортимент произведенных в Эстонии товаров в магазинах рос", — сказала Потисепп.

Согласно последнему исследованию ассортимента и цен, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры осенью 2021 года, доля традиционных отечественных товаров в ассортименте сетей магазинов составила всего 58%. ”Здесь есть много возможностей для улучшения. Продовольствие является стратегическим товаром, и доступность продовольственных товаров в настоящее время является явным приоритетом. Наша сила в наличии местной пищевой промышленности, но мы также должны обеспечить ее конкурентоспособность, и увеличение доли эстонских товаров на полках магазинов — хорошая возможность для этого”, — добавила Потисепп.

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