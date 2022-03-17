Главред службы новостей ERR призвал департамент пересмотреть решение о блокировке российских сайтов

Как отметили в Департаменте технического надзора и защиты прав потребителей, блокировка доступа к семи российским интернет-порталам — это только начало, и мониторинг на предмет военной пропаганды и разжигания ненависти будет продолжен.

Поэтому нельзя исключить, что под запретом окажутся и другие российские информагентства, в том числе и не менее популярный среди зарубежных журналистов "Интерфакс".

"Я надеюсь, что Департамент технического надзора подумает о своих решениях и пересмотрит их. Сейчас они выглядят необдуманными. Российские информационные агентства отличаются друг от друга. Разница между "Интерфаксом" и ТАССом очень большая. Я бы даже не называл "Интерфакс" подконтрольным российским властям. Надеюсь, что департамент проконсультируется со специалистами по СМИ, экспертами права и передумает. Сейчас он встал на скользкую дорожку", — дал свою оценку Анвар Самост в интервью радионовостям ERR.