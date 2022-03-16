Касса по безработице: уровень безработицы в Эстонии может достигнуть 10% на фоне идущей в Украине войны

Прогнозы по военным беженцам в последние недели все время менялись, и сейчас правительство исходит в своих расчетах из того, что в Эстонию могут попасть до 100 000 беженцев от войны в Украине. По словам главы отдела услуг для ищущих работу и работодателей Кассы по безработице Катрин Лийваметс, из них на рынок труда могут попасть примерно 40%.