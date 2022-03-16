Касса по безработице: уровень безработицы в Эстонии может достигнуть 10% на фоне идущей в Украине войны
Прогнозы по военным беженцам в последние недели все время менялись, и сейчас правительство исходит в своих расчетах из того, что в Эстонию могут попасть до 100 000 беженцев от войны в Украине. По словам главы отдела услуг для ищущих работу и работодателей Кассы по безработице Катрин Лийваметс, из них на рынок труда могут попасть примерно 40%.
Следует также учитывать, что количество рабочих мест может сократиться из-за войны и санкций.
По расчетам ведомства, уровень безработицы в Эстонии может подняться до 10% трудоспособного населения. В принципе, в этом нет ничего экстраординарного: например, в 2010 году показатель составлял 16%.
По словам Лийметс, если рост экономики продолжится теми же темпами, какие были до войны, то желание Министерства социальных дел устроить всех приезжающих на работу за один-два месяца может реализоваться. Если же экономика пострадает, то все усложнится, пишет rus.err.
В феврале процент официально зарегистрированных безработных среди трудоспособного населения составлял 6,9%.
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