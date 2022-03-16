Алар Карис на концерте в поддержку Украины: Путин отнял у нас мир. Мы все на войне, где каждый должен выбрать сторону

В концерте, в ходе которого собираются пожертвования в пользу MTÜ Slava Ukraini для закупки автомобилей скорой помощи, медицинских принадлежностей и продуктов, участвуют несколько десятков эстонских артистов и музыкальных коллективов.

На концерте выступил президент Эстонии Алар Карис. Ниже мы приводим текст его выступления:

"Дорогие друзья.

Теперь мы отмеряем время понятиями «до войны» и «после войны».

Путин отнял у нас мир, который хоть и был неустойчив, страдал многими кризисами, но одно оставалось в нем незыблемым: европейское государство не нападет на другое с войной. Агрессия Путина против Украины изменила всё. Сухопутные, воздушные и морские атаки России на города Украины и ее людей демонстрируют нам гримасу зла без прикрас.

Мы все на войне, где каждый должен выбрать сторону. И безразличие делает безразличного соучастником этой войны.

Мариуполь, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр, Харьков, Одесса, Чернигов, Киев – сейчас всё это наши города, как и Марсель, Дюссельдорф, Паневежис, Краков, Неаполь, Глазго, Барселона, Турку или Таллинн. Бомбы, ракеты и снаряды, выпущенные по городам Украины, долетают до всех городов Европы. Тысячи погибших и миллионы беженцев – это наша общая боль.

Мы все на войне. Против агрессора, на стороне международного права, мира и добра. На стороне Украины.

Я понимаю тех, кто ощущает бессилие, смотря новости из Украины. Я сам чувствую то же самое. Но мы не устанем и не ослабим поддержку и помощь Украине. Оказывая им военную помощь, принимая военных беженцев и помогая отстраивать Украину после отступления российских войск. Мы верим, что добро сильнее зла, и мир переломит войну.

Я благодарю всех соотечественников, которые открыли свою душу Украине и украинцам, которые помогают храброй украинской армии и отчаявшимся военным беженцам. Представьте себе – мать хватает ребенка и одну сумку, последний раз целует мужа, если он уже не на фронте, и в потоке беженцев начинает свой путь куда-то…