Аас: в Палдиски к осени может открыться временный терминал СПГ

"Да, ведется работа над тем, чтобы выяснить возможности быстро создать там терминал, хоть и по временной схеме, который мог бы принимать суда с СПГ", - сказал Аас в среду в веб-передаче ERR "Otse uudistemajast", добавив, что если решение будет принято, то терминал будет готов к осени.

"Но в нынешней ситуации нужно, чтобы у Эстонии был свой терминал", - сказал министр.

По словам министра, партнерами государства в создании терминала могли бы выступить крупнейшие продавцы газа в стране, которыми, по крайней мере по статистике, являются Eesti Gaas и Alexela.

Аас отметил, что потребность Эстонии в природном газе в энергетическом эквиваленте составляет примерно пять миллионов тераватт или пять танкеров со сжиженным газом.