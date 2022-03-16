Ходатайства беженцев о временной защите будут принимать и по вечерам и в выходные

По словам руководителя бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник, сейчас самое главное, чтобы у спасающихся от войны людей было безопасное место, где находиться, но также важно получить вид на жительство и найти работу.

„Пo прибытию в Эстонию у людей есть возможность ходатайствовать о временной защите, то есть виде на жительство на один год, который дает военным беженцам из Украины и их членам семьи права, похожие на права жителей Эстонии. Для того, чтобы военные беженцы смогли быстрее ходатайствовать о временной защите и начать в Эстонии свою жизнь, мы продлили время работы наших бюро обслуживания, а также откроем мобильные пункты приема ходатайств в местах размещения. Так мы сможем быстрее помочь людям”, — сказала Ратник.

Для получения временной защиты можно забронировать время посещения в шести бюро: в двух бюро в Таллинне, на ул. Пинна и Таммсааре теэ, в Тарту, Пярну, Раквере и Йыхви. Залы обслуживания открыты по рабочим дням с 9 до 20 часов и на выходных с 9 до 16 часов. Для подачи ходатайства о временной защите советуют заранее забронировать время посещения по сайте broneering.politsei.ee. При необходимости ходатайство можно подать и в порядке живой очереди.

Департамент полиции и погранохраны постоянно оценивает текущую ситуацию и в соответствии с необходимостью откроет для принятия ходатайств о временной защите бюро и в других регионах.

Продленное время работы бюро предусмотрено только для принятия ходатайств о временной защите. Клиенты, которые хотят получить другие услуги, например, подать ходатайство об удостоверяющем личность документе или забрать готовый документ, должны запланировать посещение бюро на обычные часы работы с 9 до 17 часов.

Подача ходатайств о предоставлении временной защиты не влияет на оказание других услуг, так как принятием этих ходатайств в бюро обслуживания занимаются отдельные специалисты.