"Катастрофа будет в разы хуже, чем в Чернобыле". Чем опасна война возле атомных электростанций в Украине

"В атомной энергетике есть такая вещь, как анализ безопасности. Он предполагает анализ всех факторов воздействия, кроме военных. Потому что в мировой истории не было прецедентов, когда военные атаковали атомную электростанцию. Чернобыльская и Запорожская АЭС достаточно надежно защищены. По всем требованиям МАГАТЭ. Но, если российские войска будут прицельно работать по нашим АЭС, если у них будет такая цель, то у них получится разрушить гермооболочку и разгерметизировать реактор, если такое безумие придёт в их головы", — прокомментировал RusDelfi возможные последствия атаки на АЭС украинский эксперт в сфере ядерной энергетики.

"В 1986 году в Чернобыле был взрыв изнутри. Серьезное превышение тепловых параметров и разгерметизация оболочки. А если будет военный взрыв, то получится эффект грязной бомбы. От ракеты соответствующего класса пострадает гермооболочка. Ракета вызовет ударную волну, все радиоактивные материалы попадут в атмосферу, а потому куда ветер донесет", — добавил украинец.

Может ли атака на АЭС повлиять на соседние страны? "Чтобы не пугать людей терминами: осколки зеленея, период полураспада, я ограничусь другими словами. Это будет Чернобыль, только больше. Во сколько раз? Во много, все будет зависеть от силы взрывы, ветра, это может накрыть любую страну".