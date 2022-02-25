Зачем российские войска захватили Чернобыльскую АЭС?

Советник президента Украины по вопросам безопасности Михаил Подоляк уже назвал это "совершенно бессмысленным нападением", которое, однако, несет одну из самых серьезных на сегодняшний день угроз всей Европе.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году стала крупнейшей катастрофой такого рода в истории человечества, и президент Украины Зеленский предупредил, что по мере наращивания российского вторжения катастрофа может повториться.

Украинские официальные источники уже сообщают о повышении уровня радиации в районе АЭС, однако Россия утверждает, что уровень остается в пределах нормы.

"Во избежание ядерной провокации"



Так называемая "зона отчуждения" в радиусе 32 километров от АЭС, установленная 36 лет назад после взрыва одного из реакторов, до сих пор остается практически необитаемой — уровень радиации там сохраняется повышенным.

Три других реактора продолжали работать до 2000 года, после чего их заглушили, и АЭС фактически была выведена из эксплуатации.

По сообщениям, российские войска вошли в зону отчуждения еще в четверг. Белый дом сообщил, что, согласно полученным данным, российские солдаты взяли в заложники сотрудников АЭС, которые продолжали выполнять там необходимые работы.

Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге в пятницу, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, и для ее охраны во избежание ядерной провокации задействованы силы ВДВ.

Он также сообщил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

"Кратчайший путь в Киев"



Но зачем же в самом деле России понадобилось захватывать неработающую АЭС, к тому же окруженную километрами зараженной территории?

Судя по всему, ответ кроется в ее географическом положении.

"Это кратчайший путь из пункта А в пункт Б", — утверждает эксперт Фонда Карнеги Джеймс Эктон.