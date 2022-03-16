16.03.2022, 16:04
ФОТО | В Вильяндимаа поезд столкнулся с автомобилем(6)
ФОТО: Kenno Soo
В Вильяндимаа в среду днем поезд столкнулся с автомобилем, водителя спасатели вырезали из кузова машины, его состояние пока неизвестно.
Сегодня в 15.15 на железнодорожном переезде Выхма (волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа) произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. Поезд с рельсов не сошел.
Водителя спасателям пришлось вырезать из кузова автомобиля. Пока у полиции нет точной информации о его состоянии.
Будет дополнено по мере поступления новой информации!