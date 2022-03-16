Роскомнадзор заблокировал в России сайт Postimees

Всего в реестре запрещенных сайтов сегодня оказались 32 портала. Среди них — такие ресурсы как ”Черноморская телерадиокомпания”, Сaucasus Times и другие.

Ранее сегодня Роскомнадзор также заблокировал сайт издания ”Кавказский узел”. ”"Кавказский узел" работает для Вас с 2001 года. Мы всегда старались писать правдиво и честно — про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры”, — заявили в издании, отметив, что продолжат работать.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайтам телеканала ”Дождь” и радиостанции ”Эхо Москвы”. Совет директоров ”Эха” принял решение ликвидировать радио и сайт, а также удалить все корпоративные аккаунты соцсетей. Телеканал объявил, что временно приостановит свою работу, но редакция надеется, ”что вернется в эфир”.

Под блокировку также попали ”Медуза”, ”Медиазона”, TJ, ”Би-би-си”, Deutsche Welle и еще несколько десятков СМИ и сайтов.