Сегодня! Десятки эстонских знаменитостей дадут благотворительный концерт ”Слава Украине”
Сегодня вечером с 20:00 до 23:00 на благотворительном теле- и радиоконцерте выступят десятки эстонских артистов и музыкальных коллективов. Концерт проводится с целью сбора пожертвований для НКО ”Слава Украине” — организации, которая в сотрудничестве с Эстонскими Ротари-клубами, Фондом развития государственной обороны” и другими партнерами доставит в самые критические очаги военных действий машины скорой помощи с медицинским оборудованием и продовольственной помощью.
Совместный проект НКО ”Слава Украине” и Эстонских Ротари-клубов можно поддержать денежным пожертвованием, позвонив по следующим номерам:
9002406 — 10 €
9002407 — 25 €
9002408 — 50 €
Ведущие благотворительного концерта — Пирет Лаос, Юри Бучаков и Роберт Роол. За три часа на сцену выйдут такие артисты как Svjata Vatra, Иво Линна, Nöep, Nublu, Алика Милова, Мари Юрьенс, Lenna, Михкель Рауд, Хендрик Сал-Саллер, Metsatöll, Curly Strings, Gameboy Tetris, Лийс Лемсалу, Genka, Terminaator, Рейго Ахвен, Виллу Вески, Вальтер Соосалу, Лаура Пыльдвере, Levski, Мари Калкун, Даниел Леви, Марко Матвере, Отт Лепланд, Рихо Сибул, Лийси Койксон, Рауль Оямаа, Бритт Нормет, Руте Трочинский, Эстонский национальный мужской хор, всеэстонский женский хор Leelo, камерный женский хор Sireen, камерный женский хор Musamari и хор девочек Эстонского радио Laulustuudio. Все известные артисты и музыкальные группы вносят свой вклад, чтобы собрать 300 000 евро на покупку машин скорой помощи и медицинского оборудования.
По словам Йоханны-Марии Лехтме, руководителя НКО ”Слава Украине” /MTÜ Slava Ukraini, потребность в медицинских средствах и продовольствии в Украине возрастает с каждым часом. ”Мы должны иметь возможность в быстром темпе собирать и доставлять помощь даже в самые опасные районы, — сказала она. — Помощь, доставленную НКО ”Слава Украине” в места кризиса, будут принимать украинские медики, которые действуют даже под обстрелом, стараясь сохранить жизни людей в больницах, на передовой, в бомбоубежищах и на улицах”.
Цель благотворительного концерта заключается в том, чтобы с помощью телезрителей и радиослушателей собрать как минимум 300 000 евро, которых хватит на покупку десяти машин скорой помощи. ”Одна машина за одну смену способна спасти 10 жизней, это 20 жизней в сутки”, — добавил Андрус Кыресаар, президент Ротари-клуба Старого Таллинна. Вся выручка от благотворительного концерта пойдет на срочную закупку машин скорой помощи, оснащение их необходимыми ресурсами и оперативную отправку в города, куда мы получаем просьбы о помощи.
На сегодняшний день волонтеры НКО ”Слава Украине” уже доставили к местам боевых действий 21 машину скорой помощи. Все они были закуплены и укомплектованы с помощью членов Ротари-клуба. Огромную поддержку оказали также Фонд развития государственной обороны и компания Bolt.
НКО ”Слава Украине” — это гражданская инициатива жителей Эстонии и Украины, , целью которой является оказание гуманитарной помощи Украине в сотрудничестве с Эстонским движением Ротари, несколькими организациями и частными лицами. Совместные усилия помогают сохранить жизни людей, находящихся в украинских городах, на улицах и в подвалах.
Благотворительный концерт в сотрудничестве с НКО ”Слава Украине” организовали Андрес Кыппер, Март Нормет, Аннели Савицки, Михкель Сирелпуу, Прийт Микк, Терье и Руслан Трочинский. Техникой и своими командами концерт поддерживают компании Eventech, RGB Baltic, Levira и Fookus Pookus. Площадкой для мероприятия станет концертный зал Alexela, а за прямой трансляцией можно будет следить на телеканале Kanal 2, на радиостанциях Raadio 2 и Raadio 4 и на портале Postimees.
Частные лица и организации могут поддержать деятельность НКО ”Слава Украине” как финансовыми пожертвованиями, так и вещественной помощью. У НКО имеются пункты сбора вещей в Таллинне и Тарту, в них работают волонтеры, помогающие собрать и систематизировать необходимую помощь. Подробности можно узнать на сайте, в Facebook и Instagram.
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Вы также можете поддержать MTÜ Slava Ukraine напрямую через банковский счет EE727700771007665845 (LHV). Описание платежа ”Слава Украине” или ”Slava Ukraini”.