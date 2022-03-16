Сегодня! Десятки эстонских знаменитостей дадут благотворительный концерт ”Слава Украине”

Сегодня вечером с 20:00 до 23:00 на благотворительном теле- и радиоконцерте выступят десятки эстонских артистов и музыкальных коллективов. Концерт проводится с целью сбора пожертвований для НКО ”Слава Украине” — организации, которая в сотрудничестве с Эстонскими Ротари-клубами, Фондом развития государственной обороны” и другими партнерами доставит в самые критические очаги военных действий машины скорой помощи с медицинским оборудованием и продовольственной помощью.

Совместный проект НКО ”Слава Украине” и Эстонских Ротари-клубов можно поддержать денежным пожертвованием, позвонив по следующим номерам:

9002406 — 10 €

9002407 — 25 €

9002408 — 50 €

Ведущие благотворительного концерта — Пирет Лаос, Юри Бучаков и Роберт Роол. За три часа на сцену выйдут такие артисты как Svjata Vatra, Иво Линна, Nöep, Nublu, Алика Милова, Мари Юрьенс, Lenna, Михкель Рауд, Хендрик Сал-Саллер, Metsatöll, Curly Strings, Gameboy Tetris, Лийс Лемсалу, Genka, Terminaator, Рейго Ахвен, Виллу Вески, Вальтер Соосалу, Лаура Пыльдвере, Levski, Мари Калкун, Даниел Леви, Марко Матвере, Отт Лепланд, Рихо Сибул, Лийси Койксон, Рауль Оямаа, Бритт Нормет, Руте Трочинский, Эстонский национальный мужской хор, всеэстонский женский хор Leelo, камерный женский хор Sireen, камерный женский хор Musamari и хор девочек Эстонского радио Laulustuudio. Все известные артисты и музыкальные группы вносят свой вклад, чтобы собрать 300 000 евро на покупку машин скорой помощи и медицинского оборудования.

По словам Йоханны-Марии Лехтме, руководителя НКО ”Слава Украине” /MTÜ Slava Ukraini, потребность в медицинских средствах и продовольствии в Украине возрастает с каждым часом. ”Мы должны иметь возможность в быстром темпе собирать и доставлять помощь даже в самые опасные районы, — сказала она. — Помощь, доставленную НКО ”Слава Украине” в места кризиса, будут принимать украинские медики, которые действуют даже под обстрелом, стараясь сохранить жизни людей в больницах, на передовой, в бомбоубежищах и на улицах”.