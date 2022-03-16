Попытки проникновения в офисные здания: разбиты двери и окна

В Йыхви патрульный экипаж, отреагировавший на сигнал взлома, обнаружил на месте происшествия, что в двери ломбарда разбито стекло, осколки лежали на земле. Подозрительных лиц патруль вблизи объекта не заметил. Первичный осмотр показал, что взлом не был завершен, имущественный ущерб ограничился заменой стекла в двери.

Патрульный экипаж G4S отреагировал на сигнал взлома, поступивший из расположенного в центре Таллинна офисного здания, и сообщил, что на цокольном этаже разбито окно рядом с главным входом, окно было открыто. Вероятно, злоумышленники проникли внутрь, так как между оконными рамами лежала шапка. В помещении и в окрестностях здания никого не было. Патруль вызвал полицию, и стражи порядка приступили к расследованию.

”Взломов по-прежнему много, поэтому рекомендуем не хранить ценные вещи в местах, которые видно через окно, и обязательно продумать возможности охраны”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Охранные решения защищают не только от злоумышленников: например, в Йыгева видеоохрана G4S передала сигнал тревоги из комплекса зданий. Оператор видеоохраны увидел на территории двух детей, один из которых забрался на портальный кран. Патрульный экипаж, незамедлительно отреагировавший на сигнал тревоги, задержал на объекте двух девочек 13–14 лет. Они сказали, что пришли на территорию погулять.