ФОТО | История женских прав и белья в одной коляске. В T1 открылась необычная выставка

Автор выставки и руководитель музея Алена Суржикова рассказывает о задумке этого проекта: ”Проект ”Женщины рулят” состоит из трех частей. Первая часть — это лекции про женщин в истории, про интересных деятелей культуры, искусства, политики и т. д. Лекции совершенно бесплатны и проходят с ноября 2021 года по октябрь 2022 в нашем музее каждый месяц. Вторая часть проекта — это историческая выставка про развитие положения женщин в обществе, про женские права. Сейчас мы открываем экспозицию в Таллинне, потом ко Дню матери откроем ее в нашем музее в Кяру, а летом выставка поедет в Нарву, где будет проходить в Нарвском Колледже. Третья часть нашего проекта — это цикл радио передач на Радио 4, которые делает Кира Эвве про женскую историю и удивительных женщин. Идея сделать проект про женские права родилась давно, но как ни странно, именно история трансформации женского туалета, а точнее отказ женщин от корсетов и реформация женского платья привели меня к мысли о том, что надо сделать выставку про права женщин и их наряды. Ведь женщины в прошлом были очень зависимы от других людей именно из-за своей одежды. Истории суфражисток, которые первыми облачились в панталоны и сели на велосипеды, женщины-пилоты, которые сняли платья и надели мужские наряды, чтобы летать на самолетах. Вся история написана в основном мужчинами, а если в истории встречаются женщины, то скорее с мужским характером или же на мужских позициях.”

В экспозиции выставки будут исторические факты, предметы декора, одежды, старинные коляски, а также другого транспорта.