Экономика
16.03.2022, 08:22

Симсон: США поддержат Европу в вопросе отказа от российского газа

 
Foto: Madis Veltman

США поддерживают усилия Европы в вопросе отказа от российского газа, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

В интервью телеканалу CNN Симсон сказала, что Европа работает над вопросом отключения от российского природного газа и США поддержат ее поставками сжиженного природного газа, пишет RusERR.

"Поставки СПГ уже существенно выросли и в первую очередь из США, – сообщила Симсон. – Это помогло нам этой зимой. У нас также хорошие контакты с другими надежными партнерами".

Во вторник Европейский союз официально одобрил новый пакет санкций против России, в том числе запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, экспорт предметов роскоши и импорт из России стали и железа.

Во вторник Еврокомиссия в своем заявлении пояснила, что санкции включают "полный запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России, но с ограниченными исключениями для гражданской атомной энергетики и возвратом определенных энергетических продуктов в ЕС".

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