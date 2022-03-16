Министр культуры в Ида-Вирумаа: нас объединяют общие идеи и общие ценности
Сегодня, 16 марта, министр культуры Тийт Терик находится с визитом в Ида-Вирумаа, где в Йыхвиском концертном доме откроет девятый культурный форум Ида-Вирумаа и посетит ряд учреждений культуры Ида-Вирумаа.
«Залог успеха совместной работы- это сильное чувство сплоченности в обществе. Нас объединяют общие идеи и общие ценности. Культура - это то, что формирует человека и страну, в которой мы живем. Культура сближает различные семантические поля, наполняет смыслом нашу повседневную жизнь, а также способствует распространению информации об Ида-Вирумаа и экономическому развитию региона», - сказал министр культуры Тийт Терик.
В ходе визита министр культуры встретится также с организаторами культурных мероприятий региона, посетит Йыхвискую центральную библиотеку, Нарвский музей, Нарвскую Свободную сцену, Фонд интеграции, Нарвскую художественную резиденцию и спортивный центр Эккекюла.
Основной темой девятого культурного форума Ида-Вирумаа станет роль культуры в формировании жизненной среды региона, диверсификации экономической и деловой среды и изменении имиджа региона. Повестка дня, докладчики и дополнительная информация - по адресу https://www.kul.ee/ix-ida-virumaa-kultuurifoorum. Трансляция события будет идти в среде Zoom с синхронным переводом на русский язык: https://eventmedia-ee.zoom.us/meeting/register/tZcpcuGqpjMtH9RyRjyF3BPb-bqhQHcWb9wy.