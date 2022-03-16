Министр культуры в Ида-Вирумаа: нас объединяют общие идеи и общие ценности

«Залог успеха совместной работы- это сильное чувство сплоченности в обществе. Нас объединяют общие идеи и общие ценности. Культура - это то, что формирует человека и страну, в которой мы живем. Культура сближает различные семантические поля, наполняет смыслом нашу повседневную жизнь, а также способствует распространению информации об Ида-Вирумаа и экономическому развитию региона», - сказал министр культуры Тийт Терик.