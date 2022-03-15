15.03.2022, 20:41
В Эстонии заблокирован доступ к семи российским интернет-сайтам
Foto: www.imago-images.de
Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet — TTJA) сделал эстонским предприятиям связи предписания заблокировать доступ к 7 российским новостным сайтам, которые распространяют военную пропаганду и разжигают вражду.
TTJA обязал телекоммуникационные предприятия заблокировать интернет-соединение для пользователей в Эстонии со следующими сайтами:
ntv.ru
ren.tv
5-tv.ru
78.ru
1tv.com
lenta.ru
tass.ru
Предписание действует в течение 12 месяцев.
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