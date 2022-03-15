В Эстонии заблокирован доступ к семи российским интернет-сайтам

TTJA обязал телекоммуникационные предприятия заблокировать интернет-соединение для пользователей в Эстонии со следующими сайтами:

ntv.ru

ren.tv

5-tv.ru

78.ru

1tv.com

lenta.ru

tass.ru

Предписание действует в течение 12 месяцев.

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