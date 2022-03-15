ФОТО И ВИДЕО | "Многие работодатели очень заинтересованы в найме украинцев". Взгляд изнутри на работу кризисного штаба по приему беженцев

"Штаб будет работать до тех пор, пока в этом есть необходимость", - сказал Беличев. PPA сейчас применяет кризисный план по массовой миграции, и для координации этой работы штаб и был создан. Тут важно отметить, что прибывающие в Эстонию беженцы не являются людьми, которые пересекают границу незаконно.

В штабе, помимо работников полиции, также работают представители из Министерств социальных и внутренних дел, из Департаментов здоровья и социального обеспечения, Спасательного департамента, есть служащие из местных самоупралений и Кайтселийта. По словам Беличева, состав участников меняется в зависимости от тем и задач, которые нужно решить.

Выяснилось, что у государства нет обзора того, беженцы с какими навыками прибывают в Эстонию. "Выяснение этого - более длительный процесс", - сказал руководитель кризисного штаба. "Первая задача объединенного штаба - чтобы прибывшему в Эстонию беженцу были оказаны необходимые услуги, чтобы он получил место для проживания. Как и у всех заинтересованных в работе, у граждан Украины тоже есть возможность подать заявку на получение рабочего места."

Делать какие-либо выводы пока рано

По словам Беличева, многие работодатели очень заинтересованы в найме на работу граждан Украины. "Во многих случаях человек, прибывший из Украины, вероятно не сможет получить точно такую же должность, которую он имел у себя на родине, но если человек готов к развитию и изменениям, ему точно найдется рабочее место", - сказал руководитель кризисного штаба.

Однако до этого прибывших необходимо поддержать. Меры поддержки весьма разнятся. Тем прибывшим, у кого в Эстонии уже есть знакомые или родственники - то есть большинству прибывшим сюда беженцам - требуется меньшая помощь, чем тем, кто прибывает в Эстонию как в совершенно незнакомое государство.