Пенсии с апреля могут вырасти на 8 процентов

Пенсионный индекс в этом году составляет 1,079, что означает увеличение пенсии на 8%. То есть, после индексации средняя пенсия по старости при 44-летнем стаже вырастет с нынешних 552 евро до 595 евро или на 43 евро, сказала ERR советник отдела труда и пенсионной политики Министерства социальных дел Мерле Сумил-Лаанемаа.

Размер базовой части пенсии в настоящее время составляет 235 евро и будет увеличен до 255 евро. Базовая часть одинакова для всех пенсионеров, к ней добавляется часть, которая у каждого человека разная и зависи от стажа и размера дохода.

Размер народной пенсии, который сейчас составляет 255 евро, также увеличится и с 1 апреля до 275 евро.

Внеочередное повышение пенсий было одобрено правительством в октябре прошлого года и с 1 января следующего (2023) года пенсии вырастут на 20 евро.