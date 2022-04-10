Убийцы шведов в суде. Справа Андрей Солонченко. Согласно новой информации, он был связан со подразделением спецназа.
Убийцы шведов в суде. Справа Андрей Солонченко. Согласно новой информации, он был связан со подразделением спецназа.
Foto: Toomas Volmer/rahvusarhiiv
ЧП и криминал
10.04.2022, 13:03

Новые подробности преступления 30-летней давности: жестокое двойное убийство в Таллинне совершил солдат спецназа

 
В неспокойные январские дни 1991 года в Таллинне были убиты два высокопоставленных шведских профсоюзных лидера. В то время жестокая расправа была официально зарегистрирована как ограбление, но шведская полиция не поверила этой версии. Сейчас стали известны новые подробности этой истории.
Холгер Роонемаа holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee
Mikael Färnbo

Тела Бертиля Уинберга и Уве Фредрикссона обнаружил случайный прохожий рядом с пляжем Штромка ранним утром 24 февраля 1991 года. Оба мужчины были избиты и наполовину раздеты. Рядом с трупами милиция обнаружила порядком много крови. Их тела  положили туда не просто так. Расследование показало, что у них были тяжелейшие физические повреждения, но причиной смерти стало переохлаждение.

Уинберг был лидером профсоюза шведских строителей, а Фредрикссон — профсоюза работников лесного дела. По совместительству Уинберг был близким другом тогдашнего премьер-министра Швеции Ингвара Карлссона. 

Сейчас появилась новая информация о расследовании, которая указывает на то, что один из убийц в этом сенсационном деле был солдатом специального подразделения.

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