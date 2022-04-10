Новые подробности преступления 30-летней давности: жестокое двойное убийство в Таллинне совершил солдат спецназа

Тела Бертиля Уинберга и Уве Фредрикссона обнаружил случайный прохожий рядом с пляжем Штромка ранним утром 24 февраля 1991 года. Оба мужчины были избиты и наполовину раздеты. Рядом с трупами милиция обнаружила порядком много крови. Их тела положили туда не просто так. Расследование показало, что у них были тяжелейшие физические повреждения, но причиной смерти стало переохлаждение.

Уинберг был лидером профсоюза шведских строителей, а Фредрикссон — профсоюза работников лесного дела. По совместительству Уинберг был близким другом тогдашнего премьер-министра Швеции Ингвара Карлссона.

Сейчас появилась новая информация о расследовании, которая указывает на то, что один из убийц в этом сенсационном деле был солдатом специального подразделения.