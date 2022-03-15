Сеть Cinamon закрывает свой кинотеатр "Космос". Причина проста

"Многие годы мы прожили в исторически значимом здании", — говорится в сообщении Cinamon kino, и затем отмечается, что любое начинание когда-нибудь заканчивается.

Компания сообщает, что с 21-го марта продолжит работу только в кинотеатре, расположенном в торговом центре T1.

Исполнительный директор Cinamon kino Андак Багиоглу в беседе с Ärileht отметил, что отказ от кинотеатра "Космос" вызван чисто бизнес-причинами. "Отдельно расположенные кинотеатры, особенно в таком здании как Космос, где место для парковки ограничено и других аттракционов в доме нет, - там коммерчески нецелесообразно больше оставаться", — сказал он.

В 2020 году Cinamon закрыл свой кинотеатр в Тарту, назвав причиной разногласия с торгово-развлекательным центром Tasku. Там фирма проработала целых 12 лет, а кинотеатр был незадолго до этого отремонтирован.