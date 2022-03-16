Слабослышащая женщина опротестовала свое увольнение. Госсуд вынес знаковое для общества решение

Учитывая изменения, произошедшие в европейском правовом пространстве, пленум Государственного суда дополнил прежние позиции, касавшиеся надзора за конституционностью эстонских правовых норм, связанных с правом Евросоюза. Пленум занял позицию, согласно которой в большинстве случаев суд может выбирать, соответствие чему — праву Евросоюза или Основному закону — проверять при рассмотрении дел. Однако, делая выбор, суд должен учитывать, что процедура конституционного надзора не должна ставить под угрозу верховенство, единство и эффективность права Европейского союза.

Также, по решению Государственного суда, большое значение имеет прояснение взаимосвязи между конституцией Эстонии и правом ЕС, поскольку положения постановления правительства, приводившие к неравному обращению с людьми с нарушениями слуха, одновременно противоречили как конституции Эстонии, так и правовым актам Евросоюза . Поэтому суду необходимо было решить: просто не применять к конкретному судебному делу эти положения из-за противоречия праву ЕС или признать их противоречащими конституции и недействительными.

За рамками конкретного судебного дела это решение имеет более широкое влияние на обеспечение прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Пленум подчеркнул, что как конституция Эстонии, так и право Европейского союза и международное право делают акцент на необходимости принятия разумных мер, чтобы обеспечить равное обращение с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, перед тем как увольнять с работы человека из-за ограниченных возможностей здоровья, государство обязано искать решения, которые позволили бы ему продолжить работу, если это не обуславливает непропорционально большую нагрузку на работодателя.

В рамках обсуждаемого судебного дела Государственный суд признал противоречащими Основному закону и недействительными положения постановления правительства, обязывавшие увольнять со службы тюремного чиновника с нарушением слуха и не позволявшие корректировать слух, например, при помощи слухового аппарата либо при необходимости изменить рабочие обязанности чиновника.

Пленум пояснил, что контроль соответствия праву ЕС и процедура конституционного надзора могут дополнять друг друга и последняя порой может обеспечивать также лучшую защиту основных прав. Если из-за противоречия праву Евросоюза суд оставляет эстонскую правовую норму без применения, то результат судебного дела касается только конкретного подателя жалобы, а при помощи конституционного надзора можно признать нарушающую основные права норму недействительной и таким образом исключить ее из правопорядка.

Несмотря на ухудшение слуха, податель жалобы справлялся с работой

Обсуждаемое дело касалось женщины, работавшей надзирательницей в Тартуской тюрьме с 2002 года и в 2017 году уволенной со службы, когда при прохождении ею медкомиссии выяснилось, что на одном ухе острота слуха у нее не соответствовала требованиям, предъявляемым к состоянию здоровья тюремных чиновников, введенным постановлением правительства в 2013 году.

Женщина обратилась в суд с ходатайством о признании противоправным ее увольнения со службы и о назначении возмещения. Административный суд оставил ее жалобу без удовлетворения, но окружной суд аннулировал решение и назначил возмещение в размере 60 месячных зарплат. Определяя размер возмещения, суд учитывал, что нормы были введены более чем через десять лет после поступления подателя жалобы на работу, ее служба до сих пор была безупречной и через пару лет у нее возникло бы право на специальную пенсию. Также окружной суд инициировал в Государственном суде процедуру конституционного надзора в отношении норм, повлекших за собой увольнение подателя жалобы.

В своем опубликованном во вторник решении пленум Государственного суда счел, что положения постановления правительства нарушают обеспеченное Основным законом право свободно выбирать себе профессию и право на равное обращение, они также противоречат принципу, согласно которому люди с ограниченными возможностями здоровья находятся под особой защитой государства.

Пленум отметил, что снижение остроты слуха у подателя жалобы предположительно произошло еще в детстве, она проработала в тюрьме более 14 лет, и ее ни разу не упрекали в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Также ее работа не предполагала частых непосредственных контактов с заключенными. Поэтому увольнение подателя жалобы со службы не было необходимо для безопасного и полноценного исполнения ею служебных обязанностей и для обеспечения безопасности тюрьмы.

Государственный суд подчеркнул, что, даже если бы нарушение слуха мешало подателю жалобы работать, ее не обязательно было увольнять со службы. А именно, государство обязано принять разумные меры, позволяющие людям с ограниченными возможностями здоровья продолжать работать. Принимая решение относительно разумности, следует, кроме прочего, учитывать и то, насколько эти меры обуславливают дополнительную нагрузку и расходы для работодателя. В данном случае речь могла бы идти, например, об использовании слухового аппарата или об изменении рабочих обязанностей подателя жалобы.