Дело об отмывании денег: представителей эстонского филиала Swedbank вызвали в полицию для допроса

В 2019 году прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело против Swedbank, чтобы выяснить, имело ли место в эстонском филиале Swedbank отмывание денег или другие преступные действия в 2011–2017 годах.

В своем пресс-релизе Swedbank отмечает, что они намерены сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацую. По словам представителей банка, они не располагают информацией о том, каким образом будет происходит расследование и какое влияние оно на них окажет.

Кроме этого банк находится под следствием в США, где изучается деятельность Swedbank в сфере борьбы с отмыванием денег.

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