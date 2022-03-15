Людям не хватает денег на дорогой бензин — заправляются и не платят

Патрульный экипаж G4S отреагировал на сигнал паники, поступивший с тартуской заправочной станции, и обнаружил на месте происшествия человека, который залил в автомобиль топлива на 14,99 евро, но не заплатил за него. Он сказал, что у него нет с собой кошелька, и обещал заплатить позже. Похожий инцидент произошел и в Таллинне, где человек залил в машину топлива на 30,03 евро, но, по его словам, забыл дома кошелек и не смог заплатить за бензин.