Убийцу Николая Таранкова не выпустили из тюрьмы по УДО
Отбывающий тюремный срок за убийство в 2017 году предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова Юрий Воробей не сумел выйти на свободу досрочно.
Отказ в УДО вступил в законную силу 14 марта, когда кассационную жалобу защитника Юрия Воробья не принял в производство Государственный суд, пишет RusERR.
Ранее Воробью отказали в УДО как Вируский уездный, так и Тартуский окружной суд.
В 2017 году Юрий Воробей получил 9,5 лет тюрьмы за убийство Николая Таранкова, в январе 2018 года к этому сроку добавили еще полгода по делу о фентаниле. Под стражей он находится с 24 сентября 2016 года. К данному моменту он провел за решеткой более пяти лет.
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