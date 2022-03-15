Убийцу Николая Таранкова не выпустили из тюрьмы по УДО

В 2017 году Юрий Воробей получил 9,5 лет тюрьмы за убийство Николая Таранкова, в январе 2018 года к этому сроку добавили еще полгода по делу о фентаниле. Под стражей он находится с 24 сентября 2016 года. К данному моменту он провел за решеткой более пяти лет.