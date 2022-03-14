Государство откроет на курсах эстонского языка 10 000 мест для украинских беженцев

Для этого придется выделить примерно 9,5 млн евро.

"Вероятно, наше большое счастье заключается в том, что мы очень разумно подошли к планированию трат из средств Европейского союза, которые будут доступны в 2023 году. Там есть отдельные пункты изучение языка и языковая практика. Поэтому я осмелюсь предположить, что сложности может вызвать скорее отсутствие преподавателей, а не ресурсов", — отметила заместитель руководителя отдела культурного многообразия Министерства культуры Эда Силберг.

В ближайшие планы Министерства образования и науки входит обучение сотни преподавателей эстонского языка для взрослых. При этом в министерстве напоминают, что очное обучение — не единственный способ изучения языка.

"Курсы начального уровня по изучению эстонского языка, и курсы для преуспевших доступны по адресу keeleklikk.ee. Мы намерены добавить и украинский язык, чтобы облегчить изучение языка для прибывших в Эстонию", — сказал руководитель языкового отдела Министерства образования Андеро Адамсон.

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