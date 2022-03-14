Государство откроет на курсах эстонского языка 10 000 мест для украинских беженцев
Государство откроет в ближайшем будущем для украинских военных беженцев 10 000 бесплатных мест на курсах эстонского языка, сообщает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Для этого придется выделить примерно 9,5 млн евро.
"Вероятно, наше большое счастье заключается в том, что мы очень разумно подошли к планированию трат из средств Европейского союза, которые будут доступны в 2023 году. Там есть отдельные пункты изучение языка и языковая практика. Поэтому я осмелюсь предположить, что сложности может вызвать скорее отсутствие преподавателей, а не ресурсов", — отметила заместитель руководителя отдела культурного многообразия Министерства культуры Эда Силберг.
В ближайшие планы Министерства образования и науки входит обучение сотни преподавателей эстонского языка для взрослых. При этом в министерстве напоминают, что очное обучение — не единственный способ изучения языка.
"Курсы начального уровня по изучению эстонского языка, и курсы для преуспевших доступны по адресу keeleklikk.ee. Мы намерены добавить и украинский язык, чтобы облегчить изучение языка для прибывших в Эстонию", — сказал руководитель языкового отдела Министерства образования Андеро Адамсон.
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