На этой неделе жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

”Это одна из множества мер, направленных на то, чтобы сделать Таллинн более экологичным. Цель бесплатного приема отходов — снизить вероятность того, что вещи окажутся в лесу, а не на станции переработки отходов, — сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. — В этом году город проведет кампанию по бесплатному приему крупногабаритных отходов четыре раза. Жители Таллинна проявляют к ней большой интерес”.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов, и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках пилотного проекта с 14 по 20 марта люди, которые являются зарегистрированными жителями Таллинна, могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на всех столичных станциях переработки отходов.

При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. За один раз житель города может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

Станции переработки отходов расположены в Пяэскюла (Раба, 40, закрыто по четвергам), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a, закрыто по пятницам), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ристайа теэ, 8, закрыто по пятницам) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5, закрыто по вторникам). Станции открыты с 14.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 15.00 по выходным.