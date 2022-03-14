Новости Эстонии
14.03.2022, 22:05

Таллиннцы назвали свои любимые слова на родном языке

 
ФОТО: Таллиннская горуправа

Жители Таллинна и гости столицы приняли сегодня активное участие в организованной Управой района Кесклинн в парке Таммсааре акции, приуроченный к Дню родного языка.

”Родной язык и слова на родном языке с нами с самого рождения. Они связывают наши мысли и чувства при познании этого мира. Поэтому очень важно запечатлеть родной язык по случаю сегодняшнего дня именно такими словами, которые идут глубоко изнутри. В связи с этим мы попросили таллиннцев написать свои любимые слова на родном языке, чтобы с помощью этого небольшого шага отметить День родного языка и обратить внимание на то, насколько красивыми и полными смысла являются разные языки”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

У каждого желающего сегодня после обеда была возможность написать на белой доске в парке Таммсааре свое любимое слово на родном языке. Самыми популярными словами стали слова ”любовь”, ”мама”, ”папа”, ”солнце”, а также ”мир”. Были также и неожиданные варианты, например, ”болотная пучина” и ”гребень волны”.

Участники акции писали слова на эстонском, русском, украинском, английском, французском, норвежском, голландском и португальском языках. Каждый, предложивший свое слово, получил в подарок сладкий сюрприз.

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