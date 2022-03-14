Таллиннцы назвали свои любимые слова на родном языке

”Родной язык и слова на родном языке с нами с самого рождения. Они связывают наши мысли и чувства при познании этого мира. Поэтому очень важно запечатлеть родной язык по случаю сегодняшнего дня именно такими словами, которые идут глубоко изнутри. В связи с этим мы попросили таллиннцев написать свои любимые слова на родном языке, чтобы с помощью этого небольшого шага отметить День родного языка и обратить внимание на то, насколько красивыми и полными смысла являются разные языки”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.