Таллиннцы назвали свои любимые слова на родном языке
”Родной язык и слова на родном языке с нами с самого рождения. Они связывают наши мысли и чувства при познании этого мира. Поэтому очень важно запечатлеть родной язык по случаю сегодняшнего дня именно такими словами, которые идут глубоко изнутри. В связи с этим мы попросили таллиннцев написать свои любимые слова на родном языке, чтобы с помощью этого небольшого шага отметить День родного языка и обратить внимание на то, насколько красивыми и полными смысла являются разные языки”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
У каждого желающего сегодня после обеда была возможность написать на белой доске в парке Таммсааре свое любимое слово на родном языке. Самыми популярными словами стали слова ”любовь”, ”мама”, ”папа”, ”солнце”, а также ”мир”. Были также и неожиданные варианты, например, ”болотная пучина” и ”гребень волны”.
Участники акции писали слова на эстонском, русском, украинском, английском, французском, норвежском, голландском и португальском языках. Каждый, предложивший свое слово, получил в подарок сладкий сюрприз.