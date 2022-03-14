Парламент Эстонии просит принять Украину в Евросоюз и предоставить дорожную карту в НАТО

Рийгикогу выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с

Российской Федерацией, развязавшей преступную войну, и призывает оказать Украине

всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свободы, суверенитета и

территориальной целостности.

Рийгикогу подчеркивает, что неспровоцированная агрессия и военная деятельность

Российской Федерации являются не имеющим срока давности преступлением против

мира, а все совершенные военные преступления должны повлечь за собой наказание.

Рийгикогу обращается к государствам-членам ООН, чтобы они незамедлительно

приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых

жертв среди гражданского населения Украины.

Рийгикогу призывает парламенты всех государств принять заявления, призывающие

соответствующие правительства поддержать введение дополнительных санкций против

Российской Федерации и участвующей в агрессии Республики Беларусь.

Рийгикогу призывает незамедлительно ввести всеобъемлющее торговое эмбарго в

отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, которое ограничило бы

потенциал государств-агрессоров в ведении войны.

Рийгикогу призывает все государства закрыть свое воздушное пространство и порты

для самолетов и кораблей Российской Федерации.

Рийгикогу призывает членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовать

за исключение Российской Федерации из Совета Европы и призывает государства члены незамедлительно принять соответствующее решение.

Рийгикогу обращается к государствам-членам с призывом поддержать официальное

заявление Украины о получении статуса государства-кандидата Европейского союза и

призывает предоставить Украине дорожную карту для достижения членства в НАТО.