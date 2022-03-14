Финансовая комиссия поддержала освобождение помощи Украине от подоходного налога

Законопроект призван ввести в строительном секторе обязательную регистрацию цепочки найма на работу и времени, проведенного на строительной площадке. Основным обязанным лицом является главный подрядчик. Он обязан идентифицировать субподрядчика, а также, опираясь на предварительно заполненную на сайте Налогово-таможенного департамента информацию, подтвердить объем строительных работ, в отношении которых действует требование об отчетности, и представить данные о заказчике строительных работ.

Председатель комиссии Андрей Коробейник пояснил, что комиссия решила дополнить законопроект поправками к Закону о подоходном налоге. Поправки позволят без уплаты налога делать пожертвования в помощь Украине посредством прописанных в законе объединений. Этот вопрос крайне актуален и нуждается в скорейшем решении, чтобы создать наилучшие возможности оказания помощи людям в Украине в условиях войны.

”Согласно законопроекту, пожертвования и подарки, сделанные юридическими лицами-резидентами в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также предоставления и организации целевой гуманитарной помощи, будут освобождены от подоходного налога до 31 декабря 2022 года”, — отметил Коробейник.

Он добавил, что в качестве посредников для передачи пожертвований в законопроекте прописаны конкретные объединения: MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Украинский культурный центр, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Красный Крест Эстонии, Союз спасателей и Таллиннский Ваналиннаский Ротари клуб. Подарки и пожертвования, совершаемые этим организациям на конкретные цели, освобождаются от налога, так как скоординированная и целенаправленная деятельность позволит максимально эффективно донести помощь до получателей.