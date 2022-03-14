Сводка военной разведки Эстонии: российские войска проводят перегруппировку. Значительно участились удары по целям в Западной Украине
Разведывательный центр Сил обороны опубликовал в понедельник очередную оперативную сводку.
В течение последних суток значительных изменений в обстановке не замечено, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают попытки охвата нескольких важных городов Украины. Ударные группировки российских войск проводят перегруппировку и накапливают большие запасы топлива и боеприпасов.
ВС РФ не только пытаются улучшить ситуацию со снабжением своих войск, но и предпринимают усилия для нарушения коммуникаций противостоящих им сил. Российские войска вынуждены тратить ресурсы на защиту растянутых линий снабжения от диверсий и локальных атак вооруженных сил Украины (ВСУ). ВС РФ продолжают изматывать украинские войска и гражданское население артиллерийскими ударами.
На различных направлениях российские войска или остановились или же продвигаются вперед медленно — это обстоятельство объясняется как ужесточившимся сопротивлением ВСУ, так и подготовкой ВС РФ к новому наступлению. При этом российские войска продолжают наносить ракетные удары с земли и воздуха с прежней интенсивностью, значительная часть которых обеспечивается с территории Республики Беларусь (РБ) в расчете на то, что ВСУ не предпримут ответных действий и не нанесут превентивных ударов по Беларуси.
РФ продолжает пытаться доукомплектовать войска недостающим личным составом для продолжения наступления. Как уже сообщалось ранее, производится интенсивный набор людей в вооруженные силы, а также в так называемые частные военные компании и подразделения сепаратистов.
Вдобавок РФ пытается привлечь к участию в боевых действиях людей с Ближнего Востока о чем, например, сообщил министр обороны Шойгу — якобы им удалось найти целых 16 000 добровольцев.
ВС РФ проводят кампанию, в рамках которой предлагается заключить одногодичный контракт, в то время как ранее минимальный срок действия договора составлял два года. Вероятнее всего, все вышеперечисленное говорит о проблеме нехватки личного состава.
Оперативная обстановка
Значительных изменений в обстановке ни на одном из направлений не наблюдается. Усилия ВС РФ сосредоточены на удержании и зачистке уже оккупированной территории.
Активные боевые действия продолжались на юго-западе Украины в окрестностях Николаева и предместьях Изюма на востоке страны. Помимо этого, подразделения сепаратистов предприняли попытки наступления на села, находящиеся между Донецком и Мариуполем.
Тем не менее, упомянутые боестолкновения носили локальный характер, скорее всего, в них не участвовали подразделения крупнее батальона. Большие соединения не могут развернуться в боевые порядки, поскольку погода размягчила почву, из-за чего обширные открытые пространства и поля стали непригодными для совершения обходных маневров.
Примечательный факт: за прошедшие сутки ВС РФ нанесли точечные удары по военной базе ВСУ в Яворове, что неподалеку от границы с Польшей. Удары российских войск по целям в Западной Украине значительно участились, такие акции могут являться частью тактики устрашения или же объясняться попытками атаковать иностранных добровольцев и поступающую с запада помощь — люди и материальные средства могут концентрироваться на подобных базах.
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