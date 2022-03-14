Глава военной разведки Эстонии: пауза под Киевом может означать, что Россия перенаправляет свои войска

Паузу для реорганизации войск можно было предположить, но к сегодняшнему дню, по словам Гросберга, она затянулась дольше ожидаемого. Это может означать, что российская армия решила оставить (временно) Киев в покое, чтобы использовать войска на Южной Украине, например, в Одессе. Ближайшие дни внесут здесь ясность.

В украинской прессе на выходных прошла информация, что российские офицеры перенимают руководство белорусскими военными частями, которые противятся участию в войне. По словам полковника Гросберга, это был бы с военной точки зрения логичный ход, когда Россия всё-таки хочет направить белорусскую армию на войну, но Лукашенко и белорусское военное руководство до сегодня дня против этого возражают.

Россия сообщила, что пополнит свои военные ряды сирийскими наемниками, о своем желании воевать якобы заявили около 16 000 человек. По мнению Гросберга, речь не идет о действенном пополнении: хотя у сирийских бойцов может и есть опыт городских боев, они не натренированы как подразделения. В воскресном обзоре ситуации американского аналитического центра ISW названа цена сирийских (и африканских) наемников: Россия обещала им месячную зарплату 300-600 долларов. Это достаточная сумма, чтобы идти воевать в Украину не на жизнь, а на смерть?

Гросберг добавил, что это российское предложение, возможно, исходит из того, что как в Сирии, так и африканских странах размер зарплат составляют несколько десятков долларов, и для местных мужчин оно будет привлекательным.

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