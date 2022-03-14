Omniva объясняет: что будет с почтовым сообщением с Россией и Украиной?

В Россию можно посылать отправления универсальной почтовой связи: стандартную посылку, заказное макси-письмо, простое макси-письмо, заказное стандартное письмо и стандартное простое письмо.

Закрытыми остаются следующие службы, отправления по которым приниматься не будут: курьерская услуга EMS, заказное деловое макси-письмо, простое деловое макси-письмо, деловое заказное стандартное письмо и деловое простое стандартное письмо. Omniva прекратила доставку периодических изданий, поступающих из России, а также прием подписки на эти издания. Также невозможно совершать сделки с Россией через Western Union.

Почтовый обмен с Почтой Украины в настоящее время хаотичен и обусловлен войной на территории Украины. Почта Украины по возможности приезжает за почтой в Польшу. Информацию об открытых в Украине почтовых отделениях можно получить на домашней странице Omniva.

Ограничения, наложенные на использование воздушного пространства, нарушают также отправки в страны Центральной Азии, куда ранее осуществлялись перевозки посылок через Россию или воздушное пространство России.

С Беларусью почтовые и посылочные службы работают в обоих направлениях. Операции Western Union с Белоруссией невозможны.

Omniva продолжает доставлять посылки из Азии в страны Балтии и ближайшие регионы. С начала войны в Украине доставка осуществляется по обновленному графику полётов из-за международных санкций против России. Предприятия, доставляющие посылки из Китая, летают через территорию России, и только самолеты, зарегистрированные в Китайской Народной Республике, могут сейчас доставлять товары из Китая в Европу, пролетая непосредственно над Россией. На данный момент это не влияет на сроки доставки конечным потребителям, поскольку перелёты осуществляются ежедневно и посылки и в дальнейшем будут довольно быстро доставляться.