14.03.2022, 12:26
Эстония отмечает День родного языка. Сколько человек говорят на эстонском, русском и украинском?
ФОТО: Statistikaamet
14 марта в Эстонии отмечают День родного языка, пишет Департамент статистики и приводит данные по самым распространенным родным языкам в стране.
По состоянию на начало 2021 года в Эстонии говорили на эстонском языке в качестве родного 67% населения, или 895 200 человек.
Вторым по распространенности родным языком является русский язык, на котором говорят 381 900 жителей (29% населения).
Далее по числу говорящих на языке в качестве родного следуют украинский (11 500), финский (4200), английский (3300) и латышский язык (2300).