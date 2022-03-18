Небывалый рост цен в Эстонии. Если государство не пересмотрит договоры, фирмы начнут банкротиться

Государственные заказы на строительство и общественный транспорт стали основными причинами убытков компаний. Запрашиваются пересмотры контрактов, чтобы разделить с заказчиком риски, возникшие в результате военных действий России. Предприятия предупреждают, что если договоры не переделать, автобусные предприятия быстро обанкротятся и в сфере строительства пропадут рабочие места.

Заказчики же не торопятся менять договоры, заявляя, что этого не позволяет закон о государственных закупках. Однако Министерство финансов подтверждает, что изменить договор о государственных закупках всё-таки можно.