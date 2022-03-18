Новости Эстонии
18.03.2022, 12:36

Небывалый рост цен в Эстонии. Если государство не пересмотрит договоры, фирмы начнут банкротиться

 
Танель Райг
Председатель правления TREV-2 Свен Пертенс на таллиннской кольцевой дороге между Сауэ и Кейла, где компания строит виадук. В случае с ним, как и со всеми другими объектами инфраструктуры, заказанными государством, резкое повышение цен стало для компании причиной убытков.
Председатель правления TREV-2 Свен Пертенс на таллиннской кольцевой дороге между Сауэ и Кейла, где компания строит виадук. В случае с ним, как и со всеми другими объектами инфраструктуры, заказанными государством, резкое повышение цен стало для компании причиной убытков.
Foto: Kiur Kaasik
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Государственные заказы на строительство и общественный транспорт стали основными причинами убытков компаний. Запрашиваются пересмотры контрактов, чтобы разделить с заказчиком риски, возникшие в результате военных действий России. Предприятия предупреждают, что если договоры не переделать, автобусные предприятия быстро обанкротятся и в сфере строительства пропадут рабочие места. 

Заказчики же не торопятся менять договоры, заявляя, что этого не позволяет закон о государственных закупках. Однако Министерство финансов подтверждает, что изменить договор о государственных закупках всё-таки можно. 

RusDelfi
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