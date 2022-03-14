ВИДЕО | Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас: экономика России уже испытывает на себе жар наших санкций, и это еще не конец

Он отметил, что ЕС поддерживает народ Украины в том, чтобы пережить происходящий ужас: с помощью гуманитарной помощи, а также поставок оружия. "Миллионы транспортных средств, медицинских наборов, палаток, одеял, спальных мешков уже прибывают в Украину".

ЕС также поддерживает тех, кто бежит от войны и впервые активировал свою директиву о временной защите. Благодаря ей приезжающие в Евросоюз украинцы получают прожиточное пособие и медицинское лечение, доступ к рынку труда и образованию.

Евросоюз также уже направил 300 млн евро финансовой помощи, которые Украина уже получила. Массикас обещает, что это еще не конец.

Кроме того, проекты ЕС в Украине переориентировали свою работу. Например, антикоррупционная инициатива ЕС закупила сотни шлемов и бронежилетов для сотрудников антикоррупционных учреждений, а программа "ПРАВО-Justice" поддерживает прокуратуру Украины в расследовании военных преступлений и преступлений против человечности.

Маасикас подчеркнул, что ЕС помогает как в защите территории Украины, так и с эвакуацией мирных жителей.

Посол Евросоюза в Украине также отметил, что процесс принятия Украины в Евросоюз был запущен после саммита в Версале 11 марта. "Слава Україні!" — добавил он в конце.