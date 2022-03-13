Командующий силами обороны Эстонии: нет оснований думать, что РФ в ближайшие годы не сможет организовать военную операцию против стран Балтии

Решил поделиться своими мыслями о возможностях и потребностях развития военной национальной обороны в текущих условиях. Исходить надо из четырех фактов:

1. Нужно быть готовым к агрессии сразу. Поскольку и закупка, и реализация занимает минимум 1-3 года, то сначала нужно сделать самое срочное. У нас нет оснований думать, что РФ в ближайшие годы не сможет организовать никакой военной операции против стран Балтии.

2. То, насколько государство готово выделить дополнительные средства на оборону, влияет на порядок действий по ее укреплению.

3. НАТО обязательно отреагирует, в случае серьезного конфликта. При этом надо учитывать скорость реакции разных сил/единиц.

4. Из украинской кампании мы вынесли урок, насколько легко можно сделать эмоциональные и неправильные выводы.