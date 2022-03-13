ВИДЕОИНТЕРВЬЮ с беженкой из Украины: тяжело оставаться без дома в таком возрасте

Какие у вас дальнейшие планы? Вы будете в Эстонии или хотели бы поехать обратно в Украину?

Мы очень хотим обратно. Мы из Херсонской области, наш город сейчас захватили русские, поэтому мы не можем вернуться, там везде блокпосты, не пропускают. Нам бы очень хотелось, чтобы это все побыстрее закончилось и мы могли вернуться домой.

Нашли ли вы в Эстонии уже место, где жить?

В Эстонии нас очень хорошо приняли. Мы, честно говоря, даже не ожидали. Мы думали, что все будет намного сложнее. Мы приехали прямо сюда в центр, нас в ту же самую ночь поместили в гостиницу с питанием, помогают нам одеждой, потому что нам не удалось собраться как положено. Мы только документы схватили и уехали. Всё было бы хорошо, если бы только можно было вернуться домой.

У вас в Эстонии есть знакомые или родственники?

Нет, никого нет. Почему Эстония? Потому что в молодости когда-то здесь жили родственники в городе Кохтла-Ярве и они до сих пор вспоминают Эстонию очень хорошими словами, что это очень интеллигентная, очень дружественная страна.

Мы проехали через Польшу. Мы бы может быть там и остались, но там очень-очень много украинцев, там спят на полу, размещаются в зданиях по тысячи человек. В спортивных комплексах, на стадионах и так далее. Наши знакомые ехали в Эстонию, они нам предложили и мы, зная о том, что нам всегда нравилась эта страна, согласились. К тому же здесь есть НАТО. Почему Украина пострадала? Потому что у нас не было никакой защиты, потому что мы не члены НАТО.

Какие у вас здесь планы? Искать работу?

Мы планируем искать работу. Хотя бы муж хочет найти работу, но у нас пока что нет временного вида на жительство, он будет только в конце апреля. Мы уже записали на прием в полицию на середину апреля, до этого все было занято. Мы, кончено, очень надеемся, что война скоро закончится и мы вернемся домой. Но если нет, то будем работать здесь и как-то жить. Тяжело оставаться без дома в таком возрасте.

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