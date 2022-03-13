Председатель правления Liviko: коронавирус был только разминкой. Настоящий кризис начинается сейчас

В случае с Liviko, никакого бизнеса ни с Беларусью, ни с Россией, ни с Украиной не происходит. ”На данный момент это зона боевых действий и для нас эта тема неоднозначна. С одной стороны, принятие решений основывается на этических соображениях, с другой — это чисто прагматичная сторона вопроса. Liviko всегда оставалась аполитичной и избегала принятия той или иной политической позиции.

”Сакуский пивной завод ранее закупал в России стеклянную тару, однако, эти поставки, как и все остальные, сейчас остановлены. Это, в том числе вынудило нас пересмотреть цепочки поставок на уровне группы и заняться поисками других способов получения тары”, — добавил он.

”С первого дня российского вторжения предприятия концерна Carlsberg Baltimaad — пивной завод Саку, Švyturys-Utenos alus и Aldaris — прекратили закупки из России и Беларуси”, — прокомментировал член правления Сакуского пивного завода Яан Хярмс . ”На прошлой неделе прекратили весь экспорт товаров в Россию и Беларусь. Действия агрессора в адрес народа Украины — это не просто бесчеловечно, но и подрывает вообще любые понятия человечности”, — озвучил Хярмс.

”На данный момент все деловые отношения с Россией и Беларусью приостановлены по решению материнской фирмы”, — озвучил Тармо Нооп . До сих пор стеклянная тара с российского стекольного завода использовалась для продукции на экспорт. Этот завод является частью крупного стекольного концерна в Турции, и A le Coq ищет возможности поставки тары через другие заводы, принадлежащие концерну. ”Упаковка, используемая в Эстонии — на 96 % многоразовая и на 4 % (одноразовая тара) эстонского производства — ее производит Järvakandi Klaas”, — подчеркнул Нооп.

Фирма Olvi , чьей дочерней компанией является A le Coq, решила не продолжать производство в своей белорусской дочерней компании, сославшись на изменившуюся деловую среду из-за войны. Генеральный директор Olvi Лассе Ахо прокомментировал, что работникам ”Лидского пива” в Беларуси по-прежнему будут платить зарплату для того, чтобы дать людям возможность себя обеспечивать.

Пищевая промышленность была одной из отраслей, имеющих относительно тесные связи с Россией и Беларусью. Сырье, необходимое для производства, а также саму продукцию продавали в эти страны, а также импортировали оттуда.

Но в случае данного кризиса и думать нечего. Очевидно, что это абсолютный конфликт ценностей и тут невозможно даже обсуждать, можно ли оставаться нейтральными. Конечно же мы поддерживаем Украину”, — заявил председатель правления Liviko Янек Кальви.

Даже являясь руководителем, который хочет заниматься международной предпринимательской деятельностью, двигаться в направлении развития бизнеса в России и Беларуси просто невозможно. Сейчас на эти страны обрушивается лавина санкций. Мы должны переждать эти скачки и тогда можно будет оценить обстановку, что вообще будет происходить в этой сфере”, — добавил он.

”Liviko в каком-то смысле находится в лучшей ситуации, чем многие другие предприятия, которые делали большие капиталовложения или вообще перенесли туда всё предприятие”, — описал Кальви. ”Мы какое-то время закупали сырье в Беларуси, но на сегодняшний день это, конечно, приостановлено. Эти решения были приняты давно. Акционеры никогда не были в восторге от инвестиций в Беларусь или Россию. Точнее говоря, мы решили не делать там капиталоемких вложений”, — рассказал Кальви.

”Когда мы занимались приобретением или расширением предприятий, обычно мы делали это в других направлениях. Прибалтика является одним примером, также мы работаем в Скандинавии”, — пояснил он.

У Liviko были предложения о развитии бизнеса в России и Беларуси, но руководство их даже не обсуждало именно по причине политических рисков. ”Наш бизнес в тех странах в основном составлял импорт и экспорт товаров. В этом плане мы находимся в чуть более выгодной позиции. Движение товаров и продажи, конечно, остановятся, но у нас там нет рабочих или капитала, что означало бы более серьезные жертвы”, — сообщил Кальви со спокойным сердцем.

Предприятия должны справляться с кризисом

По словам Кальви, Украина была для Liviko очень сильным и важным рынком. ”Там у нас есть очень хороший партнер, с которым мы сотрудничаем уже более 20 лет”, — отмечает Кальви. Из Украины для Liviko поставляли, например, пробки для бутылок.