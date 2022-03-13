Председатель правления Liviko: коронавирус был только разминкой. Настоящий кризис начинается сейчас
Пищевая промышленность была одной из отраслей, имеющих относительно тесные связи с Россией и Беларусью. Сырье, необходимое для производства, а также саму продукцию продавали в эти страны, а также импортировали оттуда.
Фирма Olvi, чьей дочерней компанией является A le Coq, решила не продолжать производство в своей белорусской дочерней компании, сославшись на изменившуюся деловую среду из-за войны. Генеральный директор Olvi Лассе Ахо прокомментировал, что работникам ”Лидского пива” в Беларуси по-прежнему будут платить зарплату для того, чтобы дать людям возможность себя обеспечивать.
”На данный момент все деловые отношения с Россией и Беларусью приостановлены по решению материнской фирмы”, — озвучил Тармо Нооп. До сих пор стеклянная тара с российского стекольного завода использовалась для продукции на экспорт. Этот завод является частью крупного стекольного концерна в Турции, и A le Coq ищет возможности поставки тары через другие заводы, принадлежащие концерну. ”Упаковка, используемая в Эстонии — на 96 % многоразовая и на 4 % (одноразовая тара) эстонского производства — ее производит Järvakandi Klaas”, — подчеркнул Нооп.
”С первого дня российского вторжения предприятия концерна Carlsberg Baltimaad — пивной завод Саку, Švyturys-Utenos alus и Aldaris — прекратили закупки из России и Беларуси”, — прокомментировал член правления Сакуского пивного завода Яан Хярмс. ”На прошлой неделе прекратили весь экспорт товаров в Россию и Беларусь. Действия агрессора в адрес народа Украины — это не просто бесчеловечно, но и подрывает вообще любые понятия человечности”, — озвучил Хярмс.
”Сакуский пивной завод ранее закупал в России стеклянную тару, однако, эти поставки, как и все остальные, сейчас остановлены. Это, в том числе вынудило нас пересмотреть цепочки поставок на уровне группы и заняться поисками других способов получения тары”, — добавил он.
Фирма Liviko больше не смогла оставаться аполитичной
В случае с Liviko, никакого бизнеса ни с Беларусью, ни с Россией, ни с Украиной не происходит. ”На данный момент это зона боевых действий и для нас эта тема неоднозначна. С одной стороны, принятие решений основывается на этических соображениях, с другой — это чисто прагматичная сторона вопроса. Liviko всегда оставалась аполитичной и избегала принятия той или иной политической позиции.
Но в случае данного кризиса и думать нечего. Очевидно, что это абсолютный конфликт ценностей и тут невозможно даже обсуждать, можно ли оставаться нейтральными. Конечно же мы поддерживаем Украину”, — заявил председатель правления Liviko Янек Кальви.
Даже являясь руководителем, который хочет заниматься международной предпринимательской деятельностью, двигаться в направлении развития бизнеса в России и Беларуси просто невозможно. Сейчас на эти страны обрушивается лавина санкций. Мы должны переждать эти скачки и тогда можно будет оценить обстановку, что вообще будет происходить в этой сфере”, — добавил он.
”Liviko в каком-то смысле находится в лучшей ситуации, чем многие другие предприятия, которые делали большие капиталовложения или вообще перенесли туда всё предприятие”, — описал Кальви. ”Мы какое-то время закупали сырье в Беларуси, но на сегодняшний день это, конечно, приостановлено. Эти решения были приняты давно. Акционеры никогда не были в восторге от инвестиций в Беларусь или Россию. Точнее говоря, мы решили не делать там капиталоемких вложений”, — рассказал Кальви.
”Когда мы занимались приобретением или расширением предприятий, обычно мы делали это в других направлениях. Прибалтика является одним примером, также мы работаем в Скандинавии”, — пояснил он.
У Liviko были предложения о развитии бизнеса в России и Беларуси, но руководство их даже не обсуждало именно по причине политических рисков. ”Наш бизнес в тех странах в основном составлял импорт и экспорт товаров. В этом плане мы находимся в чуть более выгодной позиции. Движение товаров и продажи, конечно, остановятся, но у нас там нет рабочих или капитала, что означало бы более серьезные жертвы”, — сообщил Кальви со спокойным сердцем.
Предприятия должны справляться с кризисом
По словам Кальви, Украина была для Liviko очень сильным и важным рынком. ”Там у нас есть очень хороший партнер, с которым мы сотрудничаем уже более 20 лет”, — отмечает Кальви. Из Украины для Liviko поставляли, например, пробки для бутылок.
”Для некоторых товаров пробки приходили из печально известного сейчас из-за бомбежек города Харьков. Сейчас, к сожалению, совместная работа приостановлена. Мы должны были в срочном порядке искать новых партнеров”, — добавил Кальви. Самая часто используемая фраза в обиходе сейчас — это ”Мы справляем в условии кризиса”.
”Война повлияла на весь регион. На самом деле, сейчас многие цепочки поставок нарушены и это очень сильно влияет на цены на сырье и комплектующие. А также, не только на стоимость, но и доступность сырья”, — обращает внимание Кальви.
По словам Кальви, из-за изменений в цепочках поставок в производстве у нескольких крупных производителей возник очень высокий спрос, который просто невозможно удовлетворить одномоментно. ”На полках могут появиться пустоты. Цены на алкоголь и спирт, например, напрямую зависят от цены на зерно, стоимость которого вскоре станет вдвое выше той, что была до войны”, — указывает Кальви.
У кальви нет какого-то сильного желания сообщать это общественности, но он вполне серьезно прогнозирует резкий рост цен в этой сфере не только за счет энергоносителей, но и, например, за счет дефицита металла. ”Мы должны понимать, что COVID был действительно очень серьезным кризисом, однако я, как минимум как бизнесмен, вижу это лишь как разминку. Санкции ослабят всех”, — обрисовал Кальви серьезность ситуации.