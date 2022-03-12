Новости Эстонии
12.03.2022, 16:30

В конце марта Эстония все же переходит на летнее время. Окончательное решение вопроса затягивается

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Эгет Веллесте
Часы на Тартуской Ратуше
Часы на Тартуской Ратуше
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Из-за разногласий между странами-членами Евросоюза, COVID-19 и войны решение по сложному вопросу о переводе часов пока не принято. Следовательно, в последнюю субботу марта часы снова придется перевести на час вперед.

У Европейской комиссии был план постепенного отказа от перевода часов к 2021 году, но, поскольку каждое государство-член обладает правом выбора часового пояса, соглашение достигнуто не было, и проект пока отложен в долгий ящик. "По этому проекту не было существенного прогресса, поскольку в последние годы появлялись более срочные, требующие совместного решения вопросы, например, коронавирус или текущая ситуация в сфере безопасности", — поясняет Лаастер.

Лаастер говорит, что работа над проектом об отказе от перевода часов находится в ведении стран, председательствующих в Европейском совете. Однако Лаастер не может сказать, когда этот вопрос...

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