Генерал Антс Лаанеотс о войне в Украине: могут ли ВСУ перейти в контрнаступление? Способна ли вообще российская армия воевать?

- Возможен ли переход украинской армии в наступление в условиях превосходства россиян в воздухе и дальнобойной артиллерии?

- Украинцы не пойдут в наступление на широком фронте, но будут наносить противнику точечные удары и организовывать контратаки. Проблема украинцев в том, что у них нет контроля в воздухе и, кроме этого, у них мало тяжелого вооружения. Да, им поставили "Джавелины" и "Стингеры", но в целом их техника слабовата.

Украинцы могут атаковать локально и коротко. На то несколько причин, но основная — воздух контролирует российская авиация, а у украинцев нет современных ракет ПВО среднего и дальнего радиуса действия. Это серьезная проблема.

Проблема русских в том, что они считали, что выиграют войну за шесть дней, поэтому каких-то запасов с собой не брали, и, разумеется, у них возникла нехватка боеприпасов, топлива и даже продуктов питания. Из-за этого сейчас моральных дух русских очень низкий. Они послали 18-19 летних мальчиков в Украину, которые не прошли достаточного обучения. На этой неделе батальон срочников попал в засаду — в одной из рот из сотни осталось лишь четверо. Русские сами в шоке от происходящего и потерь. Говорят, что не знали, куда их посылают, и я им полностью верю, так как в Советской армии обычным солдатам ничего не говорили.

Напротив, украинцы полны воли, весь народ вооружен. Даже старики взяли оружие и по ночам партизанят. Сплошная бомбардировка городов — это ошибка русских, и на самом деле она бессмысленна, потому что этим можно убить только женщин и детей. Что вызывает сейчас бешеную ненависть и благодаря этому сопротивление становится лишь более яростным. Не думаю, что у них, после того, что делается с их городами, женщинами и детьми, есть желание брать кого-то в плен. Это как новая Зимняя война, я смотрю, что происходит и мне кажется, что украинцы взяли пример с финнов.

- Большие потери еще больше снизят боевой дух русских?