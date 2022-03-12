Генерал Антс Лаанеотс о войне в Украине: могут ли ВСУ перейти в контрнаступление? Способна ли вообще российская армия воевать?
В последние дни эксперты высказывают мнение, что армия Украины должна воспользоваться дезорганизацией и дезориентацией в российских вооруженных силах и перейти в контрнаступление. Издание Forte выяснило, что об этом думает бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в запасе Антс Лаанеотс.
- Возможен ли переход украинской армии в наступление в условиях превосходства россиян в воздухе и дальнобойной артиллерии?
- Украинцы не пойдут в наступление на широком фронте, но будут наносить противнику точечные удары и организовывать контратаки. Проблема украинцев в том, что у них нет контроля в воздухе и, кроме этого, у них мало тяжелого вооружения. Да, им поставили "Джавелины" и "Стингеры", но в целом их техника слабовата.
Украинцы могут атаковать локально и коротко. На то несколько причин, но основная — воздух контролирует российская авиация, а у украинцев нет современных ракет ПВО среднего и дальнего радиуса действия. Это серьезная проблема.
Проблема русских в том, что они считали, что выиграют войну за шесть дней, поэтому каких-то запасов с собой не брали, и, разумеется, у них возникла нехватка боеприпасов, топлива и даже продуктов питания. Из-за этого сейчас моральных дух русских очень низкий. Они послали 18-19 летних мальчиков в Украину, которые не прошли достаточного обучения. На этой неделе батальон срочников попал в засаду — в одной из рот из сотни осталось лишь четверо. Русские сами в шоке от происходящего и потерь. Говорят, что не знали, куда их посылают, и я им полностью верю, так как в Советской армии обычным солдатам ничего не говорили.
Напротив, украинцы полны воли, весь народ вооружен. Даже старики взяли оружие и по ночам партизанят. Сплошная бомбардировка городов — это ошибка русских, и на самом деле она бессмысленна, потому что этим можно убить только женщин и детей. Что вызывает сейчас бешеную ненависть и благодаря этому сопротивление становится лишь более яростным. Не думаю, что у них, после того, что делается с их городами, женщинами и детьми, есть желание брать кого-то в плен. Это как новая Зимняя война, я смотрю, что происходит и мне кажется, что украинцы взяли пример с финнов.
- Большие потери еще больше снизят боевой дух русских?
- У россиян нет никакой морали. Там воюют только части из профессиональных военных, в основном подразделения ВДВ. Другие части можно не учитывать. К примеру, 22-й армейский корпус в Крыму просто не хочет воевать с украинцами.
- Можно ли делать прогнозы о продолжительности конфликта, учитывая ситуацию с логистикой в российской армии?
- Сейчас важно то, что будет происходить в Москве. Сейчас у них между собой пошла свара. Говорят, что Путин поссорился с частью ФСБ, к примеру, бывший директор ФСБ Николай Патрушев — а он великорусский шовинист — против украинской войны. Путин очень зол на генералитет, несколько раз говорили, что начальника Генштаба Валерия Герасимова увольняют. Но некого же поставить на его место. Кстати, когда Герасимов служил в Таллинне, он оставил о себе хорошее впечатление. Сергей Шойгу рядом с ним — пустое место.
- На кого сейчас работает время?
- Трудно сказать. Россияне пока еще никуда не продвинулись, а украинцы получают с запада оружие. В то же время передача украинцам МИГ-29 не состоялась, хотя им были бы очень нужны самолеты.
- В этой связи не могли бы страны Восточной и Центральной Европы передать свое произведенное в СССР тяжелое вооружение Украине? Его в любом случае нужно заменять, а украинцы знают эти системы, у них есть подходящие боеприпасы и запчасти.
- Дело в том, что на самом деле украинцам передавать нечего. Даже немцы порезали после Холодной войны на металлолом 16 000 бронетранспортеров. Запад за последние 30 лет наделал много глупостей. Думали, что Холодная война закончилась, и теперь наступит вечный мир во всем мире.
- Первая чеченская война показала, что российская армия не способна воевать. После грузинской войны сложилось впечатление, что всё-таки способна. Что можно сейчас сказать на основании украинской войны — может российская армия воевать или нет?
- Глядя на практику последних двух недель, это совершенно ниже всякой критики. Российская техника старая, новой техники мало. Видно, что у россиян отсутствует электроника. Когда я служил в Советской армии, то русские беспокоились из-за того, что отстали в электронике от Запада. Теперь кажется, что за 30 лет этот разрыв еще более увеличился. Это тоже одна из причин, почему в Украине такие ужасные разрушения.
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