Министр иностранных дел Эстонии: нападения на журналистов — это нападки на права человека и демократию

”Месяц назад, когда Эстония принимала в Таллинне ежегодное собрание коалиции за свободу медиа, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов сделал обзор ухудшающейся ситуации со свободой медиа в России”, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

”Сейчас мы наблюдаем полное пренебрежение Россией человеческими жизнями и ее паническое сокрытие правды от своего народа. Нападения на журналистов — это нападения на права человека и демократию”, — добавила министр.

В заявлении коалиции за свободу медиа однозначно осуждается как война России против Украины, так и причастность к ней Беларуси. В совместном заявлении подчеркивается, как Кремль блокирует доступ к платформам социальных сетей и немногим оставшимся независимым российским медиа. BBC, TV5 Monde, CBC/Radio-Canada, CNN, CBS, ABC News, Bloomberg, Radio Free Europe, Radio Liberty и многие другие приостановили свою работу в России из-за новых законов о цензуре.

”Кампания запугивания и давления на журналистов со стороны администрации Путина направлена ​​на то, чтобы жители России не знали о противоправных действиях против Украины”, — говорится в совместном заявлении. Кроме того, осуждается давняя кампания России по вводу в заблуждение и дезинформации. Коалиция одобряет шаги, предпринятые для введения санкций против пропагандистских каналов. Также осуждаются нападения России на журналистов, жестокое убийство оператора украинского телеканала LIVE и нападения на Sky News, Extra Bladet, RSF и Alaraby TV и других.

Коалиция за свободу медиа, созданная в июле 2019 года и в настоящее время насчитывающая 50 государств-членов, направлена ​​на защиту свободы медиа, обеспечение безопасности журналистов и привлечение к ответственности тех, кто нападает на журналистов за выполнение их работы. Коалиция активно следит за состоянием медиа и свободы слова в мире, делая заявления о самых серьезных ситуациях и пытаясь помочь там, где ситуация наиболее плохая.