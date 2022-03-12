ФОТО | В Эстонии проснулись бурые медведи. Они голодные и ищут себе еду

Обычно первыми от зимней спячки пробуждаются самцы медведей, последними же покидают место зимовки самки с детенышами, родившимися посреди зимы. Первого медведя в этом году весной запечатлели в районе Таагепера.

Проснувшиеся от зимней спячки медведи обычно голодные и заняты поисками пропитания.

По оценкам охотников, в Эстонии проживает как минимум 1000 медведей и популяция находится в очень хорошем состоянии. Однако, всего сто лет назад количество медведей было очень небольшим. Тогда в лесах Алутагузе обитало меньше 30 особей.

В последние годы кормовая база медведей был очень богатой благодаря африканской чуме свиней, так как медведи предпочитают падаль свежему мясу.

В Эстонии на медведей охотятся в тех местах, где они наносят вред лесному массиву, а также для сохранения у животных страха перед людьми.

Брачный период у медведей продолжается с середины мая по середину июня. Зимняя спячка обычно начинается в ноябре и длится вплоть до марта-апреля. Детеныши, как правило, рождаются в январе. Новорожденные медвежата обычно очень маленькие, их вес при рождении не превышает полкилограмма.

Большинство медведей обитает в Вирумаа и Йыгевамаа. Для того, чтобы медведи расселялись равномерно по территории Эстонии, охоты на самок в южных уездах избегают.