Ситуация с приемом беженцев в Таллинне становится критической. Места в Тарту позавчера почти закончились

Как Таллинн, так и Тарту уже готовы к созданию мест размещения беженцев, что означает подготовку спортивных залов к тому, чтобы поселить там людей. ”Ясно, что оставлять там людей на месяц… Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Это явно не то, что нужно людям, бегущим от войны, у которых с собой дети и которые пережили психологическую травму”, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Свет также добавил, что в Таллинне есть базовый запас матрасов и других вещей, которые можно будет предложить первым нескольким тысячам людей. Кроме того, к приему беженцев подготовлено большое здание спортивного комплекса на улице Туру в Тарту. ”Матрасы, простыни, одеяла, подушки, душевые принадлежности, маски, средства дизинфекции”, — перечисляет вице-мэр Тарту Михкель Леэс подготовленные предметы первой необходимости.

Леэс признается, что в четверг вечером уже образовалась своего рода кризисная ситуация.