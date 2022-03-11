ВИДЕО | Министерство образования: дети беженцев пойдут в школы, где меньше риск конфликтов на национальной почве

По словам Кристи Винтер-Немвальтс, министерство получило заявки на открытие временной школы для украинских студентов, но в настоящее время таких планов нет.

Ожидается, что кроме учеников и студентов в Эстонию приедут также украинские преподаватели и опорные специалисты. По словам Винтер-Немвалтс, вчера местная украинская община сообщила о более чем 50 учителях и опорных специалистах, но на сегодняшний день их определенно больше. ”Мы обязательно найдем им применение в эстонской системе образования”, — подтвердила Винтер-Немвальтс.

Министерство образования и науки попросило школы сообщать об этнических конфликтах внутри учебного заведения. По словам Винтер-Немвальтс, в настоящее время нельзя сказать, что конфликты в школах — широко распространенная проблема. ”На вчерашний день было три или четыре случая, в которые министерству пришлось вмешаться”, — сказала Винтер-Немвалтс, добавив, что надеется на то, что их будет не слишком много.

Винтер-Немвальтс сообщила, что настоятельной рекомендацией Министерства образования является размещение украинских школьников в эстонских школах, где меньше опасностей и рисков для конфликтов на межнациональной почве. ”Чего мы действительно хотим, так это того, чтобы эти ученики быстро освоились в наших общинах”, — сказал она.

Винтер-Немвальтс сообщила на пресс-конференции Министерства образования, что всем украинским школьникам будет найдено метсо в школах. Винтер-Немвальтс сказала, что сейчас больашя потребность ощущается в местах в детских садах, нежели в школах. ”Я думаю, что очень вероятно, что варианты для этого появятся в ближайшем будущем”, — сказал она.

С понедельника в рамках образовательной инициативы Edumus начала работать школа дистанционного обучения ”Школа надії” ("Школа надежды"), которая проводит для учащихся из Украины уроки украинского языка и оказывает психологическую поддержку. По словам Винтер-Немвальтс, есть и другие подобные инициативы.