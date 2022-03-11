Для оказания помощи украинским беженцам в Эстонии применят план чрезвычайной ситуации

„Применения плана разрешения чрезвычайного положения позволит нам лучше помочь военным беженцам из Украины, — сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. — На данный момент число прибывающих в Эстонию военных беженцев достаточно большое и для оказания помощи всем им недостаточно обычной организации работы учреждений. Для таких ситуаций в Эстонии предусмотрены планы разрешения чрезвычайной ситуации, и в случае массовой иммиграции разрешением чрезвычайной ситуации руководит Департамент полиции и погранохраны”.

Использование плана чрезвычайной ситуации даст руководящему учреждению возможность привлекать к разрешению ситуации все необходимые ресурсы и людей.

Департамент полиции и погранохраны создаст объединенный штаб, к работе которого будут привлечены учреждения, связанные с приемом военных беженцев и предлагаемыми им услугами, в том числе Министерство социальных дел, Министерство внутренних дел, Департамент социального обеспечения и Спасательный департамент. Каждое из этих учреждений будет и дальше выполнять свои задания и отвечает за свою работу, но часть, касающуюся приема военных беженцев, координирует Департамент полиции и погранохраны.

„Наша цель, чтобы люди, бежавшие от войны в Украине, могли чувствовать себя в Эстонии безопасно и чувствовали заботу о себе и чтобы были гарантированы все необходимые действия. Работая сообща, мы сможем работать лучше”, — сказал Вахер.

Руководитель по разрешению чрезвычайной ситуации — генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. На региональном уровне руководство осуществляется через региональные объединенные штабы, которыми руководят префекты Департамента полиции и погранохраны.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.