Советы на случай кризисной ситуации: спасательный департамент рекомендует запастись едой и лекарствами

- Запаситесь достаточным количеством воды, лекарств и едой, исходя из того, сколько в семье человек, учитывая также и животных. Запасаясь едой, покупайте те продукты, которые едите обычно и которые не портятся быстро.

- Приобретите карманный фонарик или лампу на батарейках, а также батарейки, свечи и спички.

- Дома должны быть наличные деньги.

- Убедитесь, что ваш телефон, компьютер или другое смарт-устройство защищено паролем. При возможности используйте двойную аутентификацию. Не открывайте подозрительные ссылки и не давайте никому свои личные данные и пароли ни по телефону, ни по э-мейлу. Если у вас появились подозрения, что вас хотят обмануть, то обратитесь в полицию.

- Проверьте, чтобы бак вашей машины всегда был наполнен более, чем на половину.

- Приобретите себе радио, работающее на батарейках, динамо-машине или на солнечных батареях. Новости и информацию о кризисной ситуации можно услышать также и по радио в машине.

- Продумайте, будут ли ваши близкие или знакомые нуждаться в помощи по время кризисной ситуации, и договоритесь с ними о том, как будете действовать и как друг с другом свяжетесь. Учитывайте также, что во время ЧП привычные средства связи могут не работать.

- Составьте список контактов своих соседей, важных для вас людей, местного самоуправления и необходимых государственных ведомств, чтобы в случае кризисной ситуации можно было быстро действовать.