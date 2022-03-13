Советы на случай кризисной ситуации: спасательный департамент рекомендует запастись едой и лекарствами
Исследование готовности к кризисным ситуациям показало, что осведомлённость жителей Эстонии о чрезвычайных ситуациях немного улучшилась – они владеют информацией и знают, как действовать в случае чрезвычайного происшествия. При этом отношение к необходимости иметь дома недельный запас вещей и продуктов ухудшилось. Поэтому можно сказать, что жители Эстонии все еще в недостаточной степени готовы к кризисным ситуациям, сообщает Спасательный департамент.
Спасательный департамент советует иметь дома недельный запас еды и необходимых вещей, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было продержаться и дождаться помощи. Если случится непредвиденная ситуация, то помощь не сможет прийти так же быстро, как в спокойное время. Поэтому важно позаботиться о себе, а Спасательный департамент позаботится о том, чтобы помощь пришла как можно быстрее.
В связи с последними событиями в мире и изменениями в климатической среде (сильные штормы, потопы на Западе Эстонии), никто не может предвидеть того, что будет завтра или через неделю, поэтому очень важно быть готовым и уметь позаботиться о себе и своих близких.
- Запаситесь достаточным количеством воды, лекарств и едой, исходя из того, сколько в семье человек, учитывая также и животных. Запасаясь едой, покупайте те продукты, которые едите обычно и которые не портятся быстро.
- Приобретите карманный фонарик или лампу на батарейках, а также батарейки, свечи и спички.
- Дома должны быть наличные деньги.
- Убедитесь, что ваш телефон, компьютер или другое смарт-устройство защищено паролем. При возможности используйте двойную аутентификацию. Не открывайте подозрительные ссылки и не давайте никому свои личные данные и пароли ни по телефону, ни по э-мейлу. Если у вас появились подозрения, что вас хотят обмануть, то обратитесь в полицию.
- Проверьте, чтобы бак вашей машины всегда был наполнен более, чем на половину.
- Приобретите себе радио, работающее на батарейках, динамо-машине или на солнечных батареях. Новости и информацию о кризисной ситуации можно услышать также и по радио в машине.
- Продумайте, будут ли ваши близкие или знакомые нуждаться в помощи по время кризисной ситуации, и договоритесь с ними о том, как будете действовать и как друг с другом свяжетесь. Учитывайте также, что во время ЧП привычные средства связи могут не работать.
- Составьте список контактов своих соседей, важных для вас людей, местного самоуправления и необходимых государственных ведомств, чтобы в случае кризисной ситуации можно было быстро действовать.
- Всегда держите портативные устройства зарядки заряженными, чтобы в любой ситуации можно было зарядить мобильный телефон.
- При возможности храните в машине зарядное устройство для телефона, дорожный атлас, лопату для снега, тёплое одеяло и карманный фонарик.
- Проверьте действие вашей ID-карты и карты ваших близких, при необходимости продлите срок её действия.
- Продумайте, куда и к кому вы сможете поехать, если в вашем доме нельзя будет остаться (например, в случае отключения электричества).
Важная информация
Важные номера телефонов:
Телефон экстренной помощи 112
Государственный инфотелефон 1247
Телефон консультации семейных врачей 1220
Информация о неполадках Elektrilevi 1343
Дорожная информация 1510
Важные интернет-сайты:
Kriis.ee
Olevalmis.ee и приложение „olevalmis”
Rescue.ee
Как позвонить в экстренную службу, если у вашего оператора нет сигнала?
- Отключите в телефоне SIM-карту. Из кнопочного телефона просто извлеките SIM-карту и позвоните по номеру 112.
- Смартфон необходимо перезагрузить, после чего не вводить пин-код SIM-карты и позвонить на 112.
- После вызова службы экстренной помощи активируйте SIM-карту снова. Оператор экстренной помощи сможет при необходимости перезвонить Вам, только если SIM-карта активирована.
- Если нет никакой телефонной связи, идите за помощью в ближайшую спасательную часть, полицейский участок, на базу скорой помощи или в отделение неотложной помощи больницы.