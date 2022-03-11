Мошенники продолжают использовать войну в Украине для обмана людей. Будьте бдительны!

С помощью мошеннических электронных писем на тему войны пытаются собирать данные людей и распространять вредоносные программы. Преступники также выдают себя за благотворительные организации и просят доверчивых людей делать пожертвования в криптовалюте. Киберпространство никогда не бывает спокойным, постоянно происходят кибератаки или попытки кибератак, но война России в Украине повысила уровень таких угроз, и к этому следует относиться серьезно.

Например, киберпреступники отправляют электронные письма на тему войны и прикрепляют вирус в виде zip-файла. ”Сотрудники одного государственного учреждения получили электронное письмо с такой вредоносной программой и сообщили об этом в RIA. Письмо было якобы отправлено действующей в Чешской Республике международной организацией, членом которой является эстонское учреждение, получившее письмо”, — сказал Тыну Таммер, руководитель отдела по рассмотрению киберинцидентов RIA (CERT-EE). Письмо с подозрительным вложением не стали открывать, а отправили на анализ в CERT-EE.

Преступники также выдают себя за собирающие пожертвования благотворительные организации, чтобы присвоить пожертвования людей. ”На прошлой неделе мы получили сообщение об электронных письмах, имитирующих обращение главы польского отделения ЮНИСЕФ. Заголовок письма был ”URGENT Children in Ukraine need help” (СРОЧНО: детям в Украине требуется помощь). В электронном письме использовались сообщения ЮНИСЕФ и указывалось, как для помощи украинским детям люди могут пожертвовать криптовалюту (биткойн и эфириум). Однако эти пожертвования пошли бы преступникам”, — добавил Таммер.

RIA не знает, стали ли жители Эстонии жертвами такого вида мошенничества. ”При этом мы можем никогда об этом не узнать: добросовестный жертвователь может подумать, что делает перевод нуждающимся, а не финансовым мошенникам”, — сказал руководитель CERT-EE.